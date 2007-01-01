Афиша Обнинск
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ Калужанка пожаловалась на брошенные плиты у дома после ремонта
Недвижимость и ЖКХ

Калужанка пожаловалась на брошенные плиты у дома после ремонта

Евгения Родионова
10.10, 12:30
В четверг, 9 октября, жительница дома №44 по улице Хрустальной написала комментарий под постом на странице губернатора в социальной сети «Вконтакте» с просьбой разобраться с проблемой.

По её словам, после произведённых работ «Калугатеплосеть» оставила плиты и трубы.

— Трубы с плитами находятся под домом, рядом детская площадка. Кто будет убирать? - беспокоится женщина.

Администрация города Калуги на данный момент ситуацию пока не комментировала.

