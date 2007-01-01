В калужской деревне подростки и маргиналы облюбовали аварийный дом
В пятницу, 10 октября, житель деревни Калужской области оставил комментарий под постом на странице губернатора в социальной сети «Вконтакте» с просьбой ускорить снос дома №29 по улице Центральной.
По его словам, дом никем не охраняется, не огорожен, окна и двери разбиты.
— Там собираются подростки и асоциальные граждане, жгут костры, курят. Недалеко до беды: в посёлке Молодежный уже был случай с летальным исходом на заброшенном недострое, - переживает мужчина.
Администрация города Калуги дала оперативный ответ:
— Постановление на снос есть, в течение следующих трёх лет дом планируется снести. Из-за ограниченности финансирования ускорить процесс не получится.
