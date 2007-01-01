Упавшее дерево в Калуге пообещали убрать
Ранее мы писали о просьбе жительницы дома по улице Николо-Козинской 66/30 убрать упавшее дерево во дворе дома. По её словам, оно лежит там уже около месяца.
Управление ЖКХ Калуги прокомментировало ситуацию:
— Специалисты управляющей компании неоднократно выезжали на место для опиловки аварийного дерева и при этом заранее предупреждали жителей дома о необходимости освободить проезд к дереву от припаркованного автомобиля.
— Собственника выявить пока не удалось. Опилить дерево не представляется возможным, - добавили в управлении.
Повторный выезд специалистов запланирован сегодня.
