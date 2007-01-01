В Людиново вслед за водой отключили электричество

В пятницу, 10 октября, в городе проходят аварийные работы.

- В связи с аварийными работами временно отключено электричество на следующих улицах: 3-го Интернационала, 40 лет Октября, Кутузова, Нариманова, Горького и Достоевского, - прокомментировали в администрации. - Работы ориентировочно займут около двух часов.

Ранее мы сообщали, что на двух улицах Людиново из-за аварийных работ отключили воду.