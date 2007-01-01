Жители дома на улице Московской в Калуге борются за тепло в квартире

В пятницу, 10 октября, в нашу редакцию обратился наш подписчик с просьбой помочь решить проблему с теплом в доме №291к2 на улице Московской.

По словам подписчика, жильцы первого подъезда с первого по пятый этаж уже несколько дней остаются без тепла.

— Звонить в управляющую компанию бесполезно: они принимают заявки, но ничего не меняется, - пишет подписчик.

Проблема усугубляется тем, что на пятом этаже, где необходимо спустить воздух из системы, сейчас никто не живет:

— Мы оставили записку на двери, но неизвестно, когда хозяева ее увидят и приедут», - поясняет автор комментария.

В Городской Управе города Калуги дали ответ:

— Жильцам необходимо позвонить на горячую линию Госжилинспекции Калужской области.