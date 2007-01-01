Афиша Обнинск
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калуге устранили подтопление подвального помещения многоквартирного дома
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге устранили подтопление подвального помещения многоквартирного дома

Евгения Родионова
10.10, 11:30
В четверг, 9 октября, прокуратура города Калуги сообщила о проведении проверки исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

По словам прокуратуры, управляющая организация не исполняла требования закона.

— Проверкой выявлено подтопление и застой воды в подвальном помещении многоквартирного дома на улице Тульской областного центра, - утверждают в ведомстве.

Проведена откачка застойной воды. Подтопление подвального помещения устранено.

жкх
