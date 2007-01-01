Афиша Обнинск
Калужские строители завершают восстановление домов в Первомайске

Дмитрий Ивьев
09.10, 12:28
Строители из Калужской области практически выполнили годовой план по восстановлению объектов в городе-побратиме - Первомайске. Об этом 9 октября сообщили в региональном министерстве строительства и ЖКХ.

Одним из последних завершённых объектов стал многоквартирный дом в квартале «60 лет СССР». Там полностью отремонтировали кровлю, заменили окна и двери в местах общего пользования, а также усилили стены первого подъезда на втором этаже.

На сегодняшний день калужские бригады завершили работы на 30 объектах из 33, запланированных к ремонту в этом году. До конца года осталось восстановить ещё три здания.

