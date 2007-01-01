В Калужской области рядом с домом участника СВО не убирают свалку
В четверг, 9 октября, жительница деревни Бутырки Ферзиковского района оставила комментарий на странице губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой рассмотреть вопрос переноса контейнерной площадки в другое место.
По словами местных жителей, они вынуждены жить в условиях антисанитарии из-за разбросанного мусора, дышать зловонным запахом и бороться с вредителями (крысами и тараканами).
— Обращались в администрацию Ферзиковского района и всё без результата! - пишет женщина.
Администрация Ферзиковского на просьбу убрать свалку отвечает так:
— В связи с тем, что ниже располагается территория города Калуги, а выше - жилые дома, перенос невозможен. Согласно установленным нормативам, площадка должна находиться на расстоянии не менее 20 метров от жилых домов. Это местоположение было предварительно согласовано с представителем государственного предприятия Калужский региональный экологический оператор (ГП «КРЭО»).