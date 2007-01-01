Афиша Обнинск
В Людиново женщина получила долг вместе с квартирой

Дмитрий Ивьев
09.10, 11:37
Местная жительница получила в наследство не только квартиру, но и кредитный долг своей умершей матери. Чтобы избежать ареста имущества и других мер со стороны приставов, ей пришлось погасить остаток долга - 275 тысяч рублей, сообщили 9 октября судебные приставы.

По закону наследники, принявшие имущество, автоматически берут на себя и обязательства умершего - но только в пределах стоимости полученного наследства.

История началась с того, что у женщины был долг перед банком почти на 380 тысяч рублей. Приставы начали взыскивать его с её зарплаты, но вскоре она умерла - и производство приостановили.

Позже квартиру умершей унаследовала её дочь. Приставы подали в суд, чтобы перевести оставшийся долг на неё - и суд согласился. Как только женщину официально уведомили о возобновлении дела и возможных последствиях, она быстро погасила остаток задолженности.

