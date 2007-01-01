В Калуге началась реставрация исторического дома на улице Воскресенской

Стартовали работы по реставрации старинного здания по адресу Воскресенская улица, 6 - объекта культурного наследия федерального значения. Точные даты его постройки неизвестны, но архитектура дома во многом повторяет облик соседнего здания, возведённого в 1790-х годах, сообщили 9 октября в правительстве региона.

Район, где расположен дом, издавна был оживлённым: в начале XVIII века здесь селились посадские жители - кузнецы, столяры, плотники, булочники и калачники. К XIX веку здесь стали селиться представители калужской элиты, а также известные мастера и пекари.

Особую страницу в истории здания открыла 1869 год, когда в нём разместили богадельню на 30 мест для престарелых. Помещение для неё пожертвовал почётный гражданин Калуги Иосиф Пестриков. Богадельня действовала до 1919–1920 годов, после чего дом был передан в муниципальную собственность.

Сегодня здание признано памятником федерального значения, и благодаря региональной программе капитального ремонта началась его комплексная реставрация. Работы продлятся до августа 2026 года. Уже получено разрешение на восстановление фасадов, декоративных элементов, кровли, отмостки, а также систем водоснабжения и канализации.