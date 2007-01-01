Калужанка заплатит за отопление, которого нет

В среду, 8 октября, жительница дома №52 на улице Плеханова написала комментарий на странице главы администрации Калуги в мессенджере «Телеграм» с просьбой прояснить ситуацию с оплатой отопления в квартире.

По её словам, с 1 октября квартира не отапливается. Управляющая отвечает, что ведутся ремонтные работы.

— Как будет считаться оплата за отопление, которого нет с 1 октября? - возмущается женщина.

Госжилинспекция Калужской области оперативно прояснила ситуацию:

— Отопительный сезон начинается с распоряжения органов местного самоуправления и заканчивается также по его распоряжению. Оплата производится, включая неполные месяцы. У жителей домов, у которых дом не оборудован приборами учета, плата за отопление будет проведена в полном объеме, - ответили в надзорном органе.