Недвижимость и ЖКХ В Людиново опять начались проблемы с водой
Недвижимость и ЖКХ

В Людиново опять начались проблемы с водой

Дмитрий Ивьев
09.10, 08:50
0 214
Жители районного центра начали оставлять возмущенные комментарии в соцсетях вечером в среду, 8 октября.

По словам людей, резко пропал напор воды.

Глава людиновской администрации Геннадий Ананьев заявил, что на водозаборе произошел сбой. 

Вечером 8 октября он рассказывал, что насосы уже запущены. Хотя сообщения об отсутствии воды появляются и утром в четверг.

Напомним, на прошлой неделе воду в городе отключали почти на сутки, чтобы провести ремонтные работы. Однако всё доделать, похоже, не получилось.

жкх
