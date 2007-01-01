В Людиново опять начались проблемы с водой

Жители районного центра начали оставлять возмущенные комментарии в соцсетях вечером в среду, 8 октября.

По словам людей, резко пропал напор воды.

Глава людиновской администрации Геннадий Ананьев заявил, что на водозаборе произошел сбой.

Вечером 8 октября он рассказывал, что насосы уже запущены. Хотя сообщения об отсутствии воды появляются и утром в четверг.

Напомним, на прошлой неделе воду в городе отключали почти на сутки, чтобы провести ремонтные работы. Однако всё доделать, похоже, не получилось.