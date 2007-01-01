Семь улиц Калуги остались без электричества
Ремонтные работы проходят в четверг, 9 октября, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе». Публикуем список адресов.
Отключение с 9:00 до 17:00:
- Ул. Московская, 267-277,
- ул. Коммунальная, 1-19, 2-18
- ул. Тарутинская, 72.
Отключение с 9:00 до 16:00:
- ул. Дзержинского, 25,
- ул. Достоевского, 28,
- ул. Кирова 26, 32, 36, 38, 42, 44, 32 корп.3, 32 корп. 4, 32 корп. 2, 32 корп.1,
- ул. Марата, 1.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь