Афиша Обнинск
+11...+12 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ Семь улиц Калуги остались без электричества
Недвижимость и ЖКХ

Семь улиц Калуги остались без электричества

Дмитрий Ивьев
09.10, 09:22
0 525
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Ремонтные работы проходят в четверг, 9 октября, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе». Публикуем список адресов.

Отключение с 9:00 до 17:00:

  • Ул. Московская, 267-277,
  • ул. Коммунальная, 1-19, 2-18
  • ул. Тарутинская, 72.

Отключение с 9:00 до 16:00:

  • ул. Дзержинского, 25,
  • ул. Достоевского, 28,
  • ул. Кирова 26, 32, 36, 38, 42, 44, 32 корп.3, 32 корп. 4, 32 корп. 2, 32 корп.1,
  • ул. Марата, 1.

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
7 оценили
14%
0%
0%
0%
29%
57%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImoxTTUxZjgrWmFoVURzenA3ck5oaVE9PSIsInZhbHVlIjoiKzkxK3V0WWhuYkJZdlFrUXdwUjZ2cWxTZjR3VHNMYzVJZUUzNEJSOFc4eUc1UnNhcWxvWTZFcU9GN1hmQUJBdEowQWNwR0xxVENQUDJpYVMva3RJd25JVTJtczFPVm8yQ2ZJYWxjNGR4S0V4WFpIdTNURzVicjVVZmlhbjlaYXl6T1ZiVi9URU4rS1Zra1BIMGYxbmVpc1FaMlhWcnR2WWF5RWxvMUhOVTNzRnBWQ3NyeDFzUk1KMm5kbWwrNEF3c1pCaTRuL2pEL2hmQzFmdG9MWGJmNHVOcTZ0VGM5Ny92Q2ZROEptUUVsbkhpMzAxK2RXbmRwM2tneHJrYmx5SS9XOVBPSHI1a0QrRUl4a28zeVN3cnh5cEhjRWVnWS9kRWM5WGcwRGVEOHR2aGdEb1VIVFZVRE5hRXZrOGVPSjdwaEFCZHVQaXJYSzFkNmJaT3gxT0pjZWZja1laTWxnNE93OVdYRmRYMmtxTWRuMCtPTWR4dDV3eDBYT2dPNGVCZWV0eVh5SVQvZzBCdWpoaTIxZ3ZWdGJpM1NTditjRmh4Qmxva0ViVzd6ZjVQRUE4NHdBclA4dWNPeW1xWWRMbCIsIm1hYyI6IjY1ZDQwYzllN2ZjYTkxNmMwNmMxNTkwMmNlZWJmZDdhM2Y5OTg0YmUxMjQ1ZTFlOWEyOTc3MzI3ZTA3MGE2YmIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImQvN2tWTTdDcjFNNS8zVTdzZnlQRFE9PSIsInZhbHVlIjoiTUYyeGFKdlhpbldHQWlnbmhwVTI2cjRVdHJFY3ZsSnc4Ry9TaDQ4WDNOQ2NyeG5xZTJNN2VIbWVWbmF2d2R5Qk9BcEFCZjgvNlpxK0lCZGNROFhXOHJXRUF2djVXSXpadHRDY1ZqN3JLV0NrakhFRTIyVTVGT3pacDRMbmUrSFhEQWpHSXR6aEFoZUd2SXJOWTUxNnI1K3NaRjlHSE42MkVVV25xV1Vxd2N3Rjh3WHFiaEcyb2FtVUNoWU90R05rUlE0NFp6cE5kV3dHQm9KMXJkZnlpa2J0Q3lVVHJrTkh1YUxzNkJPUkFLeW1peXFraDhrWUVWa0c4VWpLMU9GVVhXQW9NcDdnSUNxU3NTNXgzbS9Objk5WnVGMm5SNkNEbCtSMGgrUzRLdHhvNDdOUmFtUjVpNWpoRThVTkE0dVU5dERrYkVDRUN6RnBYUitNK0tpYWU5VlpjaDYwbmR3T1V4dzUveitDbEU2cmRQd29OZ3drTlpya1Y1Z2RaMzN2NkxPVW9VUklWVDJPMnZKSzBsN1l4ckoya2FPUGdzemVjNlFDWERQaWdWRHNzVFVSNmQ3bE5sV21XV0YyejBzQ3BSSExHTlJHbUJVWjVoRDdZMThUa3VTcU9xZ3dzdkRmamNlOHBiZ3gzdlh6LzVOU2Z6dUIxNWJNcitzV1ZMeWFPdzMxdExqakhHU1V0Mm5XeElnQS9ncm0rbFN3ZEJhclNmUEgrWkJ3ZmVsaFZtVUVsdWNvZ25QMVJZd1IrZmVBQW9kQzN5UDVxcXpvNm5BSEhwMSt6U3VwMkZXdHNadDlpS2FpRU1CMTV1dEJzRjZUL3ZSZThQWVJFZlVVZTZsMiIsIm1hYyI6IjQ3NGMzZjQyMjYwMTkyODFkOTgyNWQ5MDg2MzViMmY1Nzk5Nzc5OTk1NzMxMWQ2OWY4ZWQ5YmRjNzg1ZmIyYjkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+