В калужской деревне не убрали свалку рядом с родником
Недвижимость и ЖКХ

В калужской деревне не убрали свалку рядом с родником

Евгения Родионова
08.10, 22:00
В среду, 8 октября, жительница деревни Карачево Бабынинского района оставила комментарий на странице губернатора в социальной сети «Вконтакте» с просьбой провести уборку территории у родника Святой Гремучий.

— Вчера был убран участок леса около деревни - поворот на СНТ «Заречное». Однако кучи мусора напротив - рядом с родником всё ещё на месте.

— Планируется ли ликвидация этой несанкционированной свалки? - задаётся вопросом женщина.

Администрация Бабынинского района комментариев на данный момент не дала.

