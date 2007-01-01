В калужской деревне не убрали свалку рядом с родником
В среду, 8 октября, жительница деревни Карачево Бабынинского района оставила комментарий на странице губернатора в социальной сети «Вконтакте» с просьбой провести уборку территории у родника Святой Гремучий.
— Вчера был убран участок леса около деревни - поворот на СНТ «Заречное». Однако кучи мусора напротив - рядом с родником всё ещё на месте.
— Планируется ли ликвидация этой несанкционированной свалки? - задаётся вопросом женщина.
Администрация Бабынинского района комментариев на данный момент не дала.
