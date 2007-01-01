В Людиново рассказали о проблемах с отоплением
В среду, 8 октября, ситуацию прокомментировал руководитель местной администрации Геннадий Ананьев.
- В одних домах слишком жарко, в других - холодно. Часто проблема в неравномерном распределении тепла и необходимости стравливать воздух, - заявил чиновник. - Диспетчерские получают много обращений от жителей. Кто отвечает на эти запросы? Обсудили вопрос с УК и теплосетями. Важно работать совместно, чтобы найти оптимальные решения для каждого дома.
По его словам, УК необходимо ускорять процесс.
