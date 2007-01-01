Афиша Обнинск
+10...+11 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Людиново рассказали о проблемах с отоплением
Недвижимость и ЖКХ

В Людиново рассказали о проблемах с отоплением

Дмитрий Ивьев
08.10, 16:27
0 263
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В среду, 8 октября, ситуацию прокомментировал руководитель местной администрации Геннадий Ананьев.

- В одних домах слишком жарко, в других - холодно. Часто проблема в неравномерном распределении тепла и необходимости стравливать воздух, - заявил чиновник. - Диспетчерские получают много обращений от жителей. Кто отвечает на эти запросы? Обсудили вопрос с УК и теплосетями. Важно работать совместно, чтобы найти оптимальные решения для каждого дома.

По его словам, УК необходимо ускорять процесс.

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IllCWTlCZGg4c3M3bC9zWGhPdGpmekE9PSIsInZhbHVlIjoiM0dpQmJBY21aNHZBSkJXd1dDYzA4TGV4cWFETGQwMnlaTHMvSllIWmpSd2hqUmJaMVBPbEtDRFRjczlFRS9DcStRank0T2UzenpGR0NXa0JrZDIzZWIyWHF1YW1CcUUxb1JwWENMajQ5TUtyVVI1SnNFZjNsUVNNSERqU3ZXOGhoVlQvaTVOR0YrRnA4NCtnb2Y4MVJKaTJKanFQSDFFR0VHZmdMb2ZzZ1RIaG0yNkN4eXh2ajVwSTNVb3F0T1h6TEtFZ3hJSVBmWVR0b2U5TzF6anRoQ0R1WGlnRHdKMjZBQi9NMEs1Z3AzYTFjMklUcjdaTXpqZmlRVjdlY1RGR0llRTluUHFoaWozTG94UHIwdFZWR3lLRFJ1bytFblRFbktnTy96NHErTHdhR3hXVmlHZWhhS0JYWU5ERk0wRy92UTZyclp4bUt4V0VvUGJFUlpSbUxOMkRrWXVjUklKbmRseXU2cEQ0Q1JtMzZzM3NNNDJkY29PbnZXSjFsRU5FeWx6VnNzZ0UrNWJ3RWVDZytGSXg4WDR0c3kvaEtza3JHYjZuSWl5MW5OWGJ6U09xRlcrTzcrZUxGalJ3eFBwRyIsIm1hYyI6ImZhMDBhZDA1NmRmY2JiNDFjMDdhOGY2Yzk3YmIyZDA1ZjA5ZDU3Y2QzMmUxYWQzYzhmNDk5ZGUzOTNjODRjNDkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InFuYTJIWUxRSHg4UG1qRGZuWlFtRkE9PSIsInZhbHVlIjoidUVJTE9talFTWnhVYVh0czlEUVpoRWpqRmlPcE1xcTArTjgzVnVHQXkvbllGaTV3aDMyTXUwNEVFY1M2TTNCQ093UmJ3TlVQVkRMTFNjWlZYemd3SDFBQ3pRbmVHVXhyRWIrdDhhWnhWL1JFK2IrZGlkOUVpOXYvTGJMcjFRbkExYTUzZW1MUXJUNSsrbjNHZkt2WTR5SENwcWIvTUFWR0Vodjhqb1oxQ0ZPaTVzNVBHTWx3N2RnQ3FxbEYrSXhRaEpDVExJUU5XQ21UOWdmNFZ5QjMvOFR2WlJHOS9yVGZ3WHdvSVltYUYxNUhhQ2NZelZMRlV4d2NhSTZDRjJkQXBUNnZUQmlnUysxbC9uSFIybDJhVWM0ZW9HUGYrNjVZampKN1c3OEg0YWh1aS9mc1JmZGFsNG9wOUNVRGhHeC9Za1hhN01iY3I3QnJtU3FxekdtYnJLQzBVZjdBY0hURUxPZlQ1eHlKd3dlUythUFhTbytFTTQwQ3ZUVDFOaXh4OWZtb1F0RFFzckJ1MkczcXN2ZjRlQ1RMbnA4c0JOSlBZM0ViNmgxYW1GanlFdFE1RjRiU2tjZ2MzVUY5OVBSSkJ6QlB5N1Azbkp5MUxMbTQzUHhpWjdwY3BRWVY1aTlILytOa3gySjZJY1JsRFFTMjJEaVc1bEF6MVdoRGZLN29pSUdqaDdobi9PTXhYM3ZWaXB2VVhBdHlwQUxxOGhjblhHV1U3OFZrRHdZR1d4Qkdya0p0d0Z1eFJOYkNFQjN0NmhrSnhvM0RScVpKRzJReUZLSFlIa0JrUXJtZS9ZWVcvSVE2ZVhiblMrSHQzUGFtd01PQncvUThoamIvakFXSCIsIm1hYyI6IjcxZTE0NDFiNmFhM2MzM2MwYmRiYWM1YWJlNDQxMGJjMzlmZDhjYzcwODk5MWY2MGQzMzY5NzI4NDE5M2I5ZmYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+