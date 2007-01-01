Жильцы дома на Плеханова в Калуге ждут тепла

В среду, 8 октября, калужанка оставила комментарий на странице губернатора Калужской области в социальной сети «Вконтакте» с просьбой наладить работу отопления.

По словам женщины, в доме на улице Плеханова, 11 совсем нет отопления. В управляющей компании не дают никакой информации о сроках и не берут трубку.

Госжилинспекция Калужской области оперативно отреагировала на ситуацию:

— По информации от управляющей компании, вчера вечером специалисты завершили работы. До конца дня сотрудники УК должны перезапустить систему отопления в доме, - ответили в органе.