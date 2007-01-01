Афиша Обнинск
Жильцы дома на Ленина в Калуге остались без тепла
Недвижимость и ЖКХ

Жильцы дома на Ленина в Калуге остались без тепла

Евгения Родионова
08.10, 16:51
Во вторник, 7 октября, калужанка написала комментарий на странице губернатора Калужской области в социальной сети «Вконтакте» с просьбой решить проблему подачи тепла в доме №15 на улице Ленина. По её словам, проблема началась после работ коммунальщиков.

— Пришли специалисты, перезапустили систему, и теперь в подъезде батареи теплые, а в наших квартирах - ледяные! В УК трубки никто не берёт! - возмущается женщина.

Госжилинспекция Калужской области дала оперативный ответ:

— По данным управляющей компании, вероятно, в системе отопления образовалась воздушная пробка. Мы направили срочное уведомление в УК с требованием восстановить подачу тепла в дом, - пояснили в органе.

