Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калуге в доме на Московской канализацию годами сливают в техподполье
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге в доме на Московской канализацию годами сливают в техподполье

Евгения Родионова
08.10, 15:12
В среду, 8 октября, наша подписчица оставила комментарий под постом с просьбой помочь жителям дома №36 на улице Московской. По её словам, в техническом подполье здания постоянно стоит вода, а канализационная система подключена с напрямую.

— Страшная вонь, постоянный пар, а в мороз входная дверь просто замерзает, - поделилась переживаниями женщина.

— Пытались решить проблему через различные инстанции: девять месяцев оставляла заявки в разные организации, в том числе в прокуратуру, но ничего не изменилось. Мы живём в таком кошмаре уже много лет, - с отчаянием констатирует горожанка.

Городская Управа города Калуги ситуацию пока не комментировала.

Новости по тегу
жкх
