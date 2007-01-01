В Калуге в доме на Московской канализацию годами сливают в техподполье

В среду, 8 октября, наша подписчица оставила комментарий под постом с просьбой помочь жителям дома №36 на улице Московской. По её словам, в техническом подполье здания постоянно стоит вода, а канализационная система подключена с напрямую.

— Страшная вонь, постоянный пар, а в мороз входная дверь просто замерзает, - поделилась переживаниями женщина.

— Пытались решить проблему через различные инстанции: девять месяцев оставляла заявки в разные организации, в том числе в прокуратуру, но ничего не изменилось. Мы живём в таком кошмаре уже много лет, - с отчаянием констатирует горожанка.

Городская Управа города Калуги ситуацию пока не комментировала.