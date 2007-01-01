Калужанин пожаловался на протечку воды
Во вторник, 7 октября, житель дома №41 на улице 65 лет Победы оставил комментарий на странице губернатора Калужской области в социальной сети «Вконтакте» по проблеме протечек воды. По его словам, несмотря на предыдущие жалобы, ситуация остается прежней.
— После нашего прошлого обращения приезжали сотрудники водоканала, походили с важным видом и ничего не сделали.
В Министерстве строительства и ЖКХ Калужской области объяснили причину:
— Застройщиком изначально были проложены некачественные коммуникации, поэтому и происходят постоянные утечки, - дали комментарий в министерстве.
— Сотрудники водоканала выедут на место для проведения обследования и принятия мер, как только освободится рабочая бригада, - добавили в органе.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь