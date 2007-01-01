Афиша Обнинск
Калужанин пожаловался на протечку воды
Недвижимость и ЖКХ

Калужанин пожаловался на протечку воды

Евгения Родионова
08.10, 11:40
1 459
Во вторник, 7 октября, житель дома №41 на улице 65 лет Победы оставил комментарий на странице губернатора Калужской области в социальной сети «Вконтакте» по проблеме протечек воды. По его словам, несмотря на предыдущие жалобы, ситуация остается прежней.

— После нашего прошлого обращения приезжали сотрудники водоканала, походили с важным видом и ничего не сделали.

В Министерстве строительства и ЖКХ Калужской области объяснили причину:

— Застройщиком изначально были проложены некачественные коммуникации, поэтому и происходят постоянные утечки, - дали комментарий в министерстве.

— Сотрудники водоканала выедут на место для проведения обследования и принятия мер, как только освободится рабочая бригада, - добавили в органе.

