Калужанин пожаловался на протечку воды

Во вторник, 7 октября, житель дома №41 на улице 65 лет Победы оставил комментарий на странице губернатора Калужской области в социальной сети «Вконтакте» по проблеме протечек воды. По его словам, несмотря на предыдущие жалобы, ситуация остается прежней.

— После нашего прошлого обращения приезжали сотрудники водоканала, походили с важным видом и ничего не сделали.

В Министерстве строительства и ЖКХ Калужской области объяснили причину:

— Застройщиком изначально были проложены некачественные коммуникации, поэтому и происходят постоянные утечки, - дали комментарий в министерстве.

— Сотрудники водоканала выедут на место для проведения обследования и принятия мер, как только освободится рабочая бригада, - добавили в органе.