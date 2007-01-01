Афиша Обнинск
Недвижимость и ЖКХ
Недвижимость и ЖКХ

Калужане просят разобраться с затопленным подвалом

Евгения Родионова
08.10, 10:40
Во вторник, 7 октября, жительница дома №58 на улице Максима Горького в Калуге оставила комментарий на странице губернатора в социальной сети «Вконтакте». По её словам, уже долгое время подвал их многоэтажки затоплен канализационными стоками.

— Под нашим домом уже очень долго стоит сплошная канализация. Мы уже не раз писали во все инстанции. Приезжали специалисты водоканала, открывали люки, но через 10-15 минут их уже не было. Я думаю, невозможно сделать ремонт за 10 минут, - рассказала женщина.

По словам горожанки, коллективное обращение через портал госуслуг они подавали почти год назад, но проблема не решена:

— Жить невозможно: в квартирах стоит жуткая вонь, это же прямое отравление! В нашем доме много детей и пожилых людей. В Госжилинспекции Калужской области ситуацию прокомментировали так:

— По данным управляющей компании, ранее никто из жильцов дома по этому вопросу не обращался. Мы направили требование в УК об осушении подвала и устранении протечки, - сообщили в надзорном органе.

