Главная Новости Недвижимость и ЖКХ Калужанин столкнулся с халатностью управляющей компании после потопа в квартире
Недвижимость и ЖКХ

Калужанин столкнулся с халатностью управляющей компании после потопа в квартире

Евгения Родионова
07.10, 17:29
0 351
На днях житель Калуги оставил комментарий на странице губернатора в социальной сети «Вконтакте» с просьбой помочь решить его проблему. 2 октября квартиру затопили соседи сверху. По его словам, УК МБУ «СЖО» проигнорировала срочный вызов.

— Натяжной потолок буквально набух водой и провис практически на половину комнаты! Мы сразу же обратились в управляющую компанию с официальным заявлением, несколько раз звонили, требовали прислать специалиста для составления акта о заливе, - рассказывает пострадавший.

— Однако вместо оперативного реагирования в УК сообщили, что рассмотрение обращения займет около 30 дней. Это грубейшее нарушение наших прав. По закону они должны отреагировать в течение 12 часов! - возмущается мужчина. В Госжилинспекции Калужской области пояснили ситуацию:

— Вы вправе самостоятельно составить акт о заливе, с фиксацией всех повреждений на фото и видео. Для этого необходимо привлечь незаинтересованных лиц - соседей, старшую по дому.

— Для оценки материального ущерба необходимо привлечь эксперта. Только официальный отчёт оценщика будет являться доказательством размера причиненного вреда, - добавили в ведомстве. На данный момент проблема остаётся нерешённой.

жкх
