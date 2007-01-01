В калужской деревне строят уличный газопровод
Работы ведутся в населенном пункте Гранный Холм Козельского района.
Протяженность газопровода составит там 3,6 километра, сообщил во вторник, 7 октября, министр строительства и ЖКХ области Вячеслав Лежнин.
- Работы проводятся за счет средств областного бюджета. В настоящее время уложено 2,5 километра газопровода, - пояснил чиновник. - Ввод в эксплуатацию запланирован до конца текущего года. У жителей населенного пункта появится техническая возможность для газификации более 50 домовладений, что существенно облегчит жизнь людей.
