В калужской деревне строят уличный газопровод
Недвижимость и ЖКХ

В калужской деревне строят уличный газопровод

Дмитрий Ивьев
07.10, 13:22
Работы ведутся в населенном пункте Гранный Холм Козельского района.

Протяженность газопровода составит там 3,6 километра, сообщил во вторник, 7 октября, министр строительства и ЖКХ области Вячеслав Лежнин.

- Работы проводятся за счет средств областного бюджета. В настоящее время уложено 2,5 километра газопровода, - пояснил чиновник. - Ввод в эксплуатацию запланирован до конца текущего года. У жителей населенного пункта появится техническая возможность для газификации более 50 домовладений, что существенно облегчит жизнь людей.

