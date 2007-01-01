Отопление в доме на Плеханова дадут к концу недели

Ранее жительница многоквартирного дома №12 на улице Плеханова в Калуге оставила комментарий на странице губернатора в социальной сети «Вконтакте» с просьбой помочь решить проблему отопления. По словам женщины, в доме до сих пор нет тепла. В Горуправе Калуги пояснили ситуацию:

— Проводятся завершающие работы по настройке системы. Сегодня временно прекращена подача теплоносителя от котельной - там также устраняют неполадки. Планируем дать тепло во все квартиры до конца недели. Люди относятся к временным неудобствам с пониманием, - сообщили в ведомстве.

Специалисты обратили внимание на важный момент: если в квартире меняли батареи или другие элементы отопительной системы, для включения тепла потребуется доступ в помещение:

— Без присутствия хозяина квартиры мы не сможем возобновить подачу тепла - необходимо проверить состояние оборудования, - пояснили в Горуправе.

Ситуация находится под постоянным контролем УЖКХ. Жильцов заранее предупредили о работах через управляющую компанию и старшую по дому.