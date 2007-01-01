Афиша Обнинск
+12...+13 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ Отопление в доме на Плеханова дадут к концу недели
Недвижимость и ЖКХ

Отопление в доме на Плеханова дадут к концу недели

Евгения Родионова
07.10, 14:51
0 206
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Ранее жительница многоквартирного дома №12 на улице Плеханова в Калуге оставила комментарий на странице губернатора в социальной сети «Вконтакте» с просьбой помочь решить проблему отопления. По словам женщины, в доме до сих пор нет тепла. В Горуправе Калуги пояснили ситуацию:

— Проводятся завершающие работы по настройке системы. Сегодня временно прекращена подача теплоносителя от котельной - там также устраняют неполадки. Планируем дать тепло во все квартиры до конца недели. Люди относятся к временным неудобствам с пониманием, - сообщили в ведомстве.

Специалисты обратили внимание на важный момент: если в квартире меняли батареи или другие элементы отопительной системы, для включения тепла потребуется доступ в помещение:

— Без присутствия хозяина квартиры мы не сможем возобновить подачу тепла - необходимо проверить состояние оборудования, - пояснили в Горуправе.

Ситуация находится под постоянным контролем УЖКХ. Жильцов заранее предупредили о работах через управляющую компанию и старшую по дому.

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlgzOGtNdlNwRHl0UXdyNG9uWHdpQUE9PSIsInZhbHVlIjoiTGFlKzNOQUxtanN0RS9Bc0tnTkFwU2dwaVVOUEtTakNGb25PQmNtWUU2OGFOeFdPWkJSZWlZaEVUcndEVVpZdHUvMC82TFFHVll0cWZkdmYwZXJ5M1ZpN2NPaDFUczFNU1FZYUVvSlVhaWl6YlNjWnN6U25aVTNWYitydTFmKzIwRDlEY2RTWDVCVzlDbDA3b0grdVFRVHZ4M3NyWng2SDlQM09zRkdIUXJtdXIweExPYjRLWGNoRk1QOXl5akNTMVc1bGVqVHhiWDVPaEhweHZLTk8yNUJEdkNrOHhiRUwwNkplNWU2aHFYandMMVZTV2U0QUFqUklSeXhPNGthZ0ZzMDBBeEdTOVZmai8xSkRneG1mUXgxMjJsS1gzejJiZkt1UmlHM3ArbE1xQzh4OWgrZUpZRTdWTHJDaVowMGpRejkyMXF5TS9zWEgrSzVlckRpYnJQTTkzZlZTV0NrK3FKUnEvd3BPM0krYUVTUVpndk14QUlLcllCVlBhS1p6R0w3eGVFdytmTU1NMnNDQjZiKytrc1pOalZFQlNlS1l6N1hTN2VDTzZNRXVCNGlGeXdlOENSWXdlVWxQSEZ3VCIsIm1hYyI6IjAzYjNkYjE1YzcyZWYzODBlNDY0ODY0NjI5Zjk1ZDczNTQ4YTQ5MmQxZjAwYjUzNDNkZmRhNTQ5YzI3Yjg3MTciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkFNS09yd0I1SzdGUStXWnl4dHQ5bnc9PSIsInZhbHVlIjoiRTMwQ0h4K1ZZWUlyK3NPMTF1UTJscG9PVG82SU1JOUcvL0k0Nm1IMGtDZDFiVUY0cnJ0MnM4TGNRRkxSNmlucXY2cEhLWWo4RHVRNkhzSXlLbVlDa2V6dzRZZHFXOWYxc0xMU05YY2hJZ0c5WEtaN0Z6cUhJYkFRdnQ4a2pjcXZMdXRXN2lvbUk5V294SWkwSC9sUXhxYkRnVmxoWFRPTVhyN2ZsWWdWQWpLOUZaaHJweXpKd29xanVwdGkyWTh2WjV4OXpYazE4SHhHN01YWjRxQ2JwQ3ZOZjVvMkNzRHpaUXI5bnpwNmI0aGlRUks3R3ZsNUpEbjRlWjA3a0o1bzJLYmdjSEJxUkhlWWVFWWlydTNmZi9ZMFFsZjJza2w3WW9mbWxUdDc4bXFtbFBNZ1VCRXMzRE9EQXlLRXBGZHNNUkVrczc2SXJLanZxMkszRUZ5Vm4ydTVTeTYyTlA2K21GTXZrSkk4bU9VdWFVNm0zWWNWVUFPN3c0QU0ydnAxUEpqWnkvSHNsQXY2YlZoMVR5d2E1M21SMndVYmwzL0NOTXFEMTRpU0tNaXgzYTZOcloxc2htcDBFOUh5OElIcXo3eGk2UFB1ekFGZmltZDdTeVVPeHJUTTVLUWVtbWliaVp5RWNTcElrZ2ZYcWFRNlo2YzYxVHl3RXJ0UHJ0YzhaTmpYUndTVG5paEFXdE1NY21iM3A4Umx1UmMwSUJ2NDB5R2MzWUdNZ3lvWDlBcFZjL2lDcEllODR0dXJkTGxaZU1SbFVzUWltNHBqM3EyMXcyMDcvUmVtcDYxa2JyY2FhU2RCTFJWRkxUT3ovQ2NzT1VsOEJsaDNSK0tkWldobCIsIm1hYyI6IjEzNDBlYTg3NWUwNTQ4Mjg4ZDRhNTM0MTA0MzMyNmE3ZTg5Y2E4YzVhODg3M2UzZGZkYmJmNWFiZjNlZjBlNTkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+