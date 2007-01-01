Афиша Обнинск
Недвижимость и ЖКХ

Жители козельского общежития остались без воды

Евгения Родионова
07.10, 13:30
0 239
Жильцы общежития на улице Солнечной в Козельске уже несколько недель ежедневно обращаются по поводу отсутствия нормального водоснабжения. Проблема остается нерешенной.

— С 10 сентября у нас нет горячей воды! Холодная тоже практически не идет. Мы постоянно пишем обращения, но никаких действий не видим, - рассказывает одна из жительниц общежития.

По словам женщины, в ФГАУ «Росжилкомплекс», которое занимается социальными вопросами военного городка, обращаются регулярно, но оттуда нет никакой реакции.

«Калугаоблводоканал» ситуацию пока не прокомментировал.

