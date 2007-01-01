Афиша Обнинск
В Калуге заливает водой улицу Рылеева
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге заливает водой улицу Рылеева

Дмитрий Ивьев
07.10, 11:24
1 388
Протекла уличная водоразборная колонка, расположенная между домами №62а и №64.

Потоки воды текут вниз по улице, а дальше – в Березуйский овраг.

По словам местных жителей, эта проблема наблюдается уже не первый день.

- Специалисты Водоканала оперативно выедут на место для проведения обследования. По результатам вернемся с ответом, - прокомментировали ситуацию во вторник, 7 октября, в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области.

жкх
