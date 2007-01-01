Калужане рассказали, о каком жилье мечтают

Более 40% экономически активных жителей Калужской области мечтают о жизни в собственном доме. В комментариях к опросу они объясняли: «У меня собаки», «Всегда хотел!». Такие данные приводит 7 октября SuperJob.

Среди тех, кто предпочитает квартиры, наиболее популярны нижние этажи: 20% респондентов выбрали дома высотой от 1 до 5 этажей. Дома от 6 до 10 этажей нравятся 13% опрошенных, от 11 до 15 - 6%. Лишь по 3% калужан хотели бы жить на 16-20 этажах или выше. Ещё 9% заявили, что для них формат жилья не имеет значения.

Особой разницы в предпочтениях между мужчинами и женщинами нет, однако есть небольшие различия: мужчины чаще выбирают высотки (21 этаж и выше), а женщины - более низкие дома (1–10 этажей), объясняя это, например, нежеланием долго ждать лифт.

Также выяснилось, что молодёжь до 35 лет реже других выбирает жильё на первых пяти этажах. При этом с возрастом интерес к частному дому растёт: среди респондентов старше 45 лет именно этот вариант оказался самым востребованным.