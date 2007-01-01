За мусор отвечает область: калужанке объяснили куда жаловаться на свалку

Напомним, в понедельник, 6 октября, жительница Калуги обратилась к главе городской администрации Дмитрию Денисову с жалобой на неудовлетворительную работу служб по вывозу мусора.

В администрации города Калуги прокомментировали ситуацию.

— С 2019 года все полномочия по организации вывоза твердых коммунальных отходов переданы на уровень субъекта, - пояснили в ведомстве. За работу мусоровозов теперь отвечает область. Непосредственно услугу оказывает региональный оператор - в Калужской области это государственное предприятие «КРЭО».

— Предприятие работает по договору с областным Министерством строительства и ЖКХ. Надзор за своевременностью вывоза отходов осуществляет Управление Роспотребнадзора по Калужской области, - уточнили в городской управе.

Контроль за регулярным вывозом мусора перешел в ведение другого ведомства.