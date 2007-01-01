Афиша Обнинск
Калужанка замерзает в квартире на улице Плеханова
Недвижимость и ЖКХ

Калужанка замерзает в квартире на улице Плеханова

Евгения Родионова
07.10, 09:25
1 603
Во вторник, 7 октября, жительница многоквартирного дома №12 на улице Плеханова в Калуге обратилась за помощью к губернатору Калужской области Владиславу Шапше с просьбой решить проблему с отоплением.

— Уже похолодало, а у нас в доме до сих пор нет отопления. Больше 600 человек, 207 квартир - мы просто замерзаем! - поделилась проблемой калужанка.

По словам женщины, причина сложившейся ситуации- незавершённый капитальный ремонт теплосетей. Жители пытаются понять, когда появится тепло.

— Управляющая компания утверждает, что виноваты строители, которые затягивают ремонт, а в городской администрации нас просто отправляют обратно в УК. Получается замкнутый круг, а тепла всё нет», - пояснила женщина.

На данный момент точных сроков завершения работ нет.

