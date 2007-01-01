Жители дома на Карачевской в Калуге жалуются на бездействие коммунальщиков

В воскресенье, 5 октября, жители дома №1 на улице Карачевской в Калуге столкнулись с серьезной коммунальной проблемой. Из канализационного люка уже неделю поступают сточные воды. Ситуация остается без изменений.

— Уже неделю течет из люка канализация, никто ничего не делает, - сообщают местные жители.

В пресс-службе «Калугаоблводоканала» прокомментировали ситуацию:

— В течении недели специалисты водоканала проведут ремонтные работы, - сообщили в ведомстве.

На данный момент проблема продолжает оставаться нерешенной.