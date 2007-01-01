Жительница Калужской области пожаловалась на капитальный ремонт дома

В понедельник, 6 октября, жительница дома №1а по улице Герцена в городе Людиново Калужской области обратилась с жалобой на ход капитального ремонта.

— С одной стороны работает одна бригада, с другой - вторая, которая начала работу всего три недели назад, - рассказала женщина.

— Но за три недели вторая бригада выполнила такой же объем работ, как первая за три месяца! - удивляется жительница области.

По словам жительницы, качество работы бригад сильно отличается:

— Вторая бригада работала аккуратно, а первая заклеила окна пакетами, но все равно испачкала их. Сейчас уже две недели к первой стороне дома никто не подходит.

По её словам, срок сдачи объекта был 31 августа. Вокруг дома до сих пор грязь и мусор.

— Когда дом приведут в порядок? Кто отвечает за этот объект? Мы уже обращались в администрацию, но проблема остается нерешенной, - задаётся вопросами представительница города Людиново.

Фонд капитального ремонта Калужской области ситуацию пока не комментировал.