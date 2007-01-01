Афиша Обнинск
+10...+11 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ Жительница Калужской области пожаловалась на капитальный ремонт дома
Недвижимость и ЖКХ

Жительница Калужской области пожаловалась на капитальный ремонт дома

Евгения Родионова
06.10, 17:50
0 410
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В понедельник, 6 октября, жительница дома №1а по улице Герцена в городе Людиново Калужской области обратилась с жалобой на ход капитального ремонта.

— С одной стороны работает одна бригада, с другой - вторая, которая начала работу всего три недели назад, - рассказала женщина.

— Но за три недели вторая бригада выполнила такой же объем работ, как первая за три месяца! - удивляется жительница области.

По словам жительницы, качество работы бригад сильно отличается:

— Вторая бригада работала аккуратно, а первая заклеила окна пакетами, но все равно испачкала их. Сейчас уже две недели к первой стороне дома никто не подходит.

По её словам, срок сдачи объекта был 31 августа. Вокруг дома до сих пор грязь и мусор.

— Когда дом приведут в порядок? Кто отвечает за этот объект? Мы уже обращались в администрацию, но проблема остается нерешенной, - задаётся вопросами представительница города Людиново.

Фонд капитального ремонта Калужской области ситуацию пока не комментировал.

Новости по тегу
жкх недвижимость благоустройство
Лента настроения
7 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlpJVW5XV1VSaXJDUXJOUkxHcUpJVFE9PSIsInZhbHVlIjoiamlBSVpxdzd1Ryt1cDRaZDd6ZUVSMmcxQUo5Y1lkR0N0VFVqcVBpdlM0VW03MWdld1NiajZNdmt2QnlLZHNzZWFld21YMHY1VVVJQXY3Zk1Zc3VLTC9JQ21laFBXcXFMMGFDa3A5WTdZMGlBM0tEVzZVQzlVSzZTWm80MnJJd2RaSTlQTi9lOXdrNnlvUmMyenkzSXM5N1RnZ1M0S1RuM3hNVFVseGpBRzhaTGppaDhpNU0wZUpIemh2akNCTmRoZGpER0ZkbURYbUhvNHBXTkZaa0hyZWNxWlJQMUdFeWZsYURNaTl1YWVJU283L1hXVDRmb3F0a0pnNzhhQm15QUpaenkxTkdNK0tOTkkrSEZtMHNUMllBWjNnYXNES2dVMjZaVDlCY2hWdTRMTEZud3FwYm1uUzd0dmUrUENNdDlnYmI5dy9ENGRLMlpUbndMN1dYQmRjTTlrWmNIRm9NM0p3d2RpakNQUkpET0ZGVGlFM3QvV1JzbkwwS1I5enMxMDkwU1BaRXRSRVBlU0NMVDlhSFY2UmZGNldJZUFUWDRpa1FpYVczYXpRYXkyL2p4YlNZRjZwTjRRZHlWdnQwbSIsIm1hYyI6IjM4YjBlOTc4YmU1MDA2MTA2NmVmYjU1MTZmNmNjOTI3MjQ4OTk3MGU5ZWZkZmQ1YTNiY2IzY2M2YjQzZDIyNzUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlNiQzVCVlM2VjJtUnF3Z0libVRkNmc9PSIsInZhbHVlIjoiUXgwVXF1ai9TWEVjdDVyS3ZRTmtkYklONis3blBubUtIOVpxUFNDbGczdUlTZEtFZThHdE9TbzRaYzNkVGhxQ0FEa1BjbHNFYS9NS01hODFjZUdHc1ZuQkhueDNUazRZUlJtTmlnYUJhQlQ5aTMvZm9vRTU2NkZ3M0M3UmlzdFFlc05pTTJOUlNJMDNHdk5jZVpRR3BVeStpTi94cXFoeG5uelBMdk5HOEFYbjZQbENoOXVaWUtMc24xTThUUlJONG9XeHA2UG5KQ2xhT2EwUVRuN3pmaDZPV1kvdGFnM0h0ejJvaHBMVEZnZnpPMTdaOWwyeFdPWXlRWVd0UzhwbU9BL2x1d1dWdDF2a3FPYXM4dk50eTFObjhwajhUdDM4RFpWYnBSZmRkbkdPa1h6YXBIMnNHVVdaN3ZzaVBpYStDNjJERG81WWhOamFNSWlYc2tjZlQ2eDE1dUpsdUFWQWYrYzVsNDdLR05zU2tkenYxc29TaEtzSk5FMUVrMWdGaERuL1FKdHJMRWpuR3Q5WmZ5NnNJdTRzak5uMW5wT3NIMGhaT2gzS2o5N0RBNDJLZGNObkF3dGZBdlpaTlZ3ZkZtVUdOQzBpN1A3aGFBNGZQb1FWRXYxSHFBd0pHN1haWTdXUW83bHBTdll4MFVnUHdsbmlqOXJoQUtndDdXVHZ2bnlkc3hmQ2ltOElXMmNsM2dDT0QxSFJueTZZNDN3eEg3SlNwV2h0T293cTRNS09FbFZxT1poWGcvSXBGMDNCaTFiaW5kOEFwZE5nWnZ0L1M2TExjaW9acjltZFNqeUt4WGMzbFFDVDJiMERzbDJOb1ZSOVpSZHdIdmFIY2FJSSIsIm1hYyI6IjFjZTllZTNjMzM2NGM1NDkzMTE2YmRkZjc3ZTZlMDFhYjYxMDI4YzlmMzMyYzU2OGFiMDcwMzU5YTYyNzhiNzMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+