В Калуге затопило двор многоэтажки

В воскресенье, 5 октября, житель дома №41 на улице 65 лет Победы в Калуге пожаловался на серьёзную коммунальную проблему. Более трёх недель во дворе многоквартирного дома продолжается утечка воды.

— Водоканал как обычно бездействует, - возмущаются местные жители.

— Неужели за это время нельзя было найти технику и устранить проблему? - возмущается житель дома.

В Министерстве строительства и ЖКХ Калужской области прокомментировали ситуацию:

— Специалисты Водоканала устранят утечку в течение недели. Постараемся как можно скорее, - ответили в ведомстве.

Жители дома беспокоятся из-за долгого устранения аварии. Они надеются на выполнение обещаний и устранение постоянного потопа во дворе.