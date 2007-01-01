Афиша Обнинск
Недвижимость и ЖКХ

Калужанин пожаловался на холод в квартире

Евгения Родионова
06.10, 10:15
В понедельник, 6 октября, житель дома на улице Достоевского, 57, 1 подъезд обратился с жалобой на отсутствие отопления в своей квартире.

По его словам, проблема продолжается уже несколько дней.

— Управляющая компания "Цитрин" с четверга обещает прислать инженера, но до сих пор никто так и не пришел.

По словам жильца, проблема только в его доме: котельная работает нормально, в соседних домах батареи уже теплые.

В Госжилинспекции Калужской области прокомментировали ситуацию:

— До конца сегодняшнего дня проведут перезапуск системы отопления в вашем доме. Мы уже направили в УК уведомление о необходимости подать тепло.

Жильцы дома надеются на выполнение обещаний.

