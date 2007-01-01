Калужанин пожаловался на холод в квартире
В понедельник, 6 октября, житель дома на улице Достоевского, 57, 1 подъезд обратился с жалобой на отсутствие отопления в своей квартире.
По его словам, проблема продолжается уже несколько дней.
— Управляющая компания "Цитрин" с четверга обещает прислать инженера, но до сих пор никто так и не пришел.
По словам жильца, проблема только в его доме: котельная работает нормально, в соседних домах батареи уже теплые.
В Госжилинспекции Калужской области прокомментировали ситуацию:
— До конца сегодняшнего дня проведут перезапуск системы отопления в вашем доме. Мы уже направили в УК уведомление о необходимости подать тепло.
Жильцы дома надеются на выполнение обещаний.
