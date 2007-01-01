Афиша Обнинск
+10...+11 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ Жительница Калуги просит помощи с отоплением
Недвижимость и ЖКХ

Жительница Калуги просит помощи с отоплением

Евгения Родионова
06.10, 09:57
0 156
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В понедельник, 6 октября, жительница дома №7 на улице Знаменской обратилась за помощью к губернатору с просьбой решить проблемы с отоплением.

По её словам, в квартире до сих пор нет тепла.

— Управляющая компания ЖРЭУ-5 утверждает, что они ни при чем, и во всем виновата котельная, а котельная перекладывает ответственность на ЖРЭУ-5, - рассказала женщина.

— Прошу помочь в этой ситуации, так как они не хотят нас услышать.

Особую тревогу вызывает ситуация с детьми в квартире.

— У нас живут маленькие дети-инвалиды. Мы не можем включить обогреватель, так как проводка очень старая и не выдерживает такой нагрузки. Топим газовой плитой- от этого постоянно болит голова, - переживает калужанка.

По словам женщины, котельная заявила об устранении всех проблем ещё в субботу, но тепла в доме так и нет.

На данный момент вопрос с отоплением в доме остается нерешенным. Жильцы продолжают мерзнуть в холодных квартирах.

Новости по тегу
недвижимость жкх
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkRzVHNJM3ZxclBMb3JGYVZKWFJHbUE9PSIsInZhbHVlIjoiOHplZnpjSDZmamtzUnhxVUF0VWR0eCtwZ3pWN3ZuVHJOQTV3WlVLME55em55ZVlMTmdjcy8za1VrSkhNNzNMSGZuckpaSUY1eGJYK2R4aUpud29WTGVHc2IwOEJwb1VkY2JTNFgzK2UyK0Z2QlJnTC9wYkNGc3FTbmwyTEhwZnpyd1VYd3I1Nis3blVEK01CKzVyK3BVWUQ5V3lJK2R5Sk5pL0xoSmVHaHJqRWl1c0NHc1JGUEdHNFdQRFJiOFlLQUltaFQ1eUZsOE81c0pEZ1lYMFBUUi9lYTVyMFBjcnE0cWgrNjUvLzNLZThhV1VXdjhyaFdQejcvT2l0WS9lWlNiOEdkSGNVZU8xbmRQMHZaQXBnYlBGSmNrOUwzdDFFdlZneUtmZTMyWHdKYjlvY29tMG9oVU5DaSs1ZU5pV3ZkZW5vNFkwZnM2emtvVHlGa2RHNkZta2NXMEdGalZ2OVpKTVNRRW9VOEhjemxkN2pJWHpCVU5hUXhTSzc3cXM5VWV5d3pEN01WSXVVRHd6Q0dWKytJSXFHckJqVXNNYndZQWR6QmVZalVYS1ZBWTNkcGJQaUNCYkhWQlB4NzMyViIsIm1hYyI6IjY2ZDZiNDQ3NmU2MDk4YmJmZjUxMjRlMGQyOGI3NGEwOTFkNTAyNmI2ZmFlNDViMDU2ZDg0MmE4YTIxMzMzNWYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImVsS0ZtcFBvNURDR05zaVdpTk5XMHc9PSIsInZhbHVlIjoic09jOG1vTVB0UXF6SXM4emFTeVg4VFp2ZzNZeWw3SXpyMjdpbDV6dlJzOEhnMW9pVGY1VW44S3F6dTBQZ3pyRHpUQVA1YlRYdW9SUkFuRzlwbEc0eGtYM1VkUUF6ZUw2VUptMXlFclU2bkRKQk1wVWovbUpGZHgyZ1RHVDdlQTk2VFdFSlc0Q2FTVGNZQVJzbW9NZFEzVk0rR0FvVEFORDNQV1FGbERJbi9SZElmUDRZKzZWc1pWQ3VUYXV3cm13TlkzTDVQZ2s0cmhNUGxsUkdwUEdqZlZpUEp5ejNqTW9QcGJLdFVXM0VlUnpSL3NtYytpWEJKTlJxYWJCbmJXMjhNM2tCNXRuUWZ0cmhsN08xNFZMeTdHclFHemEvdmZIeHpTU0ZFN2hXa25XYUlvY3NhSHVReGVncTdiYXF1MmtRenFON01vN25DVUJXVnJ0OTNkOU9EbDRCZHFMazF0RnplWW9PV3Zkd0ltcVJmcmc2OGl6V2lkcGM4NXFNektWTmtuR21GbGZNbXpqSkNjeFBTQVRTaFBWMUdTNHh6R2VuVG1UV01haWVWU1pFc1NlMG1XQ0pnd0xxanNZcDZYRDhuUHUrTmVrZWthQ2Z1LzJsaGt6ZGlHWlhuNTRGWlZQT1BhaG11L2s2bXJEWjU1b2U3dklLTW5sWENVU0ZuTjJUS3hPdGkyK1hsWWV2YnJhaWp0ekVCN1NUNUlzTEY1NkdMbXdzUzRCSWxlMlNXdU0ramN2ZXF5VVprMmZCdlRIMlJNa0h0ZG5yVytId2NDajZpYldvcjltbTQ4MTEybmZTNVB0Nm9BMnpHU0VsbndBR1R6SGlwTFRXSFVNRm9wMCIsIm1hYyI6ImUzYzAzYTBjMzNmNDQzYzgwNDFmYWU4YTdmMmViYTUwMjBkZDBjZGMxNTFkMzc4YTZjMzQxNDE3MmQ5YzU5NDAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+