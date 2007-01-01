Жительница Калуги просит помощи с отоплением

В понедельник, 6 октября, жительница дома №7 на улице Знаменской обратилась за помощью к губернатору с просьбой решить проблемы с отоплением.

По её словам, в квартире до сих пор нет тепла.

— Управляющая компания ЖРЭУ-5 утверждает, что они ни при чем, и во всем виновата котельная, а котельная перекладывает ответственность на ЖРЭУ-5, - рассказала женщина.

— Прошу помочь в этой ситуации, так как они не хотят нас услышать.

Особую тревогу вызывает ситуация с детьми в квартире.

— У нас живут маленькие дети-инвалиды. Мы не можем включить обогреватель, так как проводка очень старая и не выдерживает такой нагрузки. Топим газовой плитой- от этого постоянно болит голова, - переживает калужанка.

По словам женщины, котельная заявила об устранении всех проблем ещё в субботу, но тепла в доме так и нет.

На данный момент вопрос с отоплением в доме остается нерешенным. Жильцы продолжают мерзнуть в холодных квартирах.