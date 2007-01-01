Афиша Обнинск
Недвижимость и ЖКХ

Женщина пожаловалась губернатору Калужской области на холод в доме с маленькими детьми

Евгения Родионова
03.10, 17:30
0 266
Читайте KP40.RU:
В четверг, 2 октября, жительница Калуги обратилась к Владиславу Шапше с жалобой на отсутствие отопления в доме №81 по улице Степана Разина.

— Отопление дали на пару дней, потом отключили - сказали, поломка! - рассказала женщина.

— Приехал трактор, раскопал во дворе трубы и оставил огромную яму! Как нам с маленькими детьми жить в таком холоде?

По словам жительницы, рабочие сообщили, что если в пятницу не найдут место утечки, то вернутся только в понедельник. В администрации города Калуги прокомментировали ситуацию:

— Произошла авария. Сетевая организация планирует все восстановить и тепло начнет поступать в дом, - утверждают в ведомстве.

Жильцы дома остаются без отопления в холодные осенние дни.

Партнёрские новости
Новости компаний
