Калужанин пожаловался главе администрации на холод в квартире

В пятницу, 3 октября, житель Калуги обратился к городскому голове с просьбой помочь с отоплением в квартире на улице Ленина, 53, корпус 2.

— Я уже третий день переписываюсь с управляющей компанией, а воз и ныне там, - рассказал мужчина.

— Моя жена, преподаватель иностранного языка в одной из городских школ, на девятом месяце беременности. Дома просто мороз, как в холодильнике.

По словам управляющей компании, теплоноситель в дом подан, проводится регулировка внутренних систем отопления.

Городские власти ситуацию пока не комментировали.