Недвижимость и ЖКХ Житель Калуги рассказал о проблеме на Телевизионной
Недвижимость и ЖКХ

Житель Калуги рассказал о проблеме на Телевизионной

Евгения Родионова
03.10, 15:47
0
В четверг, 2 октября, у дома №37 по улице Телевизионная в Калуге вырыли траншею и обрезали трубы.

— Тепла как не было, так и неизвестно, когда теперь будет, - сообщает местный житель.

По словам горожанина, ситуация вызывает тревогу у жителей, которые могут остаться без тепла в осенний период.

МУП «Калугатеплосеть» прокомментировала ситуацию.

—Работы в завершающей стадии, пуск отопления потребителям планируется провести сегодня, - сообщили в ведомстве.

