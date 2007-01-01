Житель Калуги рассказал о проблеме на Телевизионной

В четверг, 2 октября, у дома №37 по улице Телевизионная в Калуге вырыли траншею и обрезали трубы.

— Тепла как не было, так и неизвестно, когда теперь будет, - сообщает местный житель.

По словам горожанина, ситуация вызывает тревогу у жителей, которые могут остаться без тепла в осенний период.

МУП «Калугатеплосеть» прокомментировала ситуацию.

—Работы в завершающей стадии, пуск отопления потребителям планируется провести сегодня, - сообщили в ведомстве.