Житель Калуги рассказал о проблеме на Телевизионной
В четверг, 2 октября, у дома №37 по улице Телевизионная в Калуге вырыли траншею и обрезали трубы.
— Тепла как не было, так и неизвестно, когда теперь будет, - сообщает местный житель.
По словам горожанина, ситуация вызывает тревогу у жителей, которые могут остаться без тепла в осенний период.
МУП «Калугатеплосеть» прокомментировала ситуацию.
—Работы в завершающей стадии, пуск отопления потребителям планируется провести сегодня, - сообщили в ведомстве.
