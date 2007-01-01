Афиша Обнинск
В Калуге залило водой улицу Гагарина

Дмитрий Ивьев
03.10, 10:28
Как мы уже рассказывали, 2 октября прорвало трубу на перекрестке улиц Георгиевской и Плеханова.

Утром в пятницу река большими потоками стекала вниз по Гагарина.

На месте аварии сейчас проходят ремонтные работы. Тяжелые техника временно может затруднять проезд по Плеханова и Георгиевской.

Для местных жителей, попавших под отключение, организовали подвоз воды: с 9:00 - на Пушкина, 19, а позже - на Георгиевскую, 18.

