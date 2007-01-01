Афиша Обнинск
+11...+12 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калужской области возбудили дело о мошенничестве с выплатами на жильё
Недвижимость и ЖКХ

В Калужской области возбудили дело о мошенничестве с выплатами на жильё

Евгения Родионова
03.10, 09:36
0 565
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В четверг, 2 октября, в Дзержинском районе следственные органы возбудили уголовное дело о мошенничестве с бюджетными выплатами после проверки местной прокуратуры.

В 2023 году руководитель государственного учреждения и его подчиненный организовали преступную схему. Работник в 2022 году купил собственное жилье, скрыл этот факт и продолжил получать компенсацию за аренду жилья. Его начальник подписывал все необходимые документы для незаконных выплат.

Злоумышленники похитили из бюджета министерства здравоохранения Калужской области более 130 тысяч рублей.

Прокуратура Дзержинского района взяла расследование этого уголовного дела под особый контроль.

Новости по тегу
недвижимость мошенничество жилье
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlowTjcvMU1FcE1tYkFKRktQRzFGMlE9PSIsInZhbHVlIjoidWJRV1BtYlZVdGxtSm5CV2V0elVENzM1b2R0RW9icjNSWExJbW9KZ08rN3FnT3hQblFCNHAzd2ZDNGo5T05HQWNSMUd4NEs3MGhNd0JCR1AvQnFTSURZWDVlY0hXTkRGY3RKeldvZmE4b0g5L1A4TnZyNU5nY3NHaGNNTVlZNmE5aFI4a3NNWGo3MFNjZGR3eGdMbG1iMVZxczZBZHlZRmUyTytNSlkxanN6QURrNzM2N2V6NmM2UTVqZk9aWGl6TWoweENoeDlLVVR4dWpET3VHOUhSMGttbEg0VnJKUTZDVG00amc2WHFXQkFWeFdBbUdLeklyWExvOWRrbEwvVklXOHE3d0dCMm50bVpEeXEyOHVhdkdPbjgzdTY5TmxVdDZEdSt3UEF2WjgzK2IzaDFuVEF5b0crQ2xnVmFRcTgyZG5yaStsM01NT2tuN1huWkRzMVRnNldubW9IMEVGQ2ZjQzN1ckM0QnRIWUhWM0Jka0tJNVJUY3ZqamNiUmhZbTZDWUVYaHE1bUhMcXJ3WXZDTHJmUy9mTXlucVpKalVZUU9IL3dVSjFSTks2eHFQZ2kzMEFHYXpwbDdFWVJySCIsIm1hYyI6Ijk4MWUxMGQwMjEzODJmYjBkYzg0MjYyOTZkMWFkZWU0NDBiMWU4OTMxMmYzNGEwYjQxMzVlNjQwMjI0NDgzZDMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ilc1R2xKU1p6S3NRM3JpdVRJekRtVmc9PSIsInZhbHVlIjoiSExPbFluSHBDcys0cEFpY2YwWmZyekN4UlZSL2RiaHlqU3h4N2tBK2l4OGJMNTZhOFp5My9uOHNmWnFhMDJNMEpaVldCaGp2SktBczVIWnFDMnRTYmdFTG5uNXdYdG9xcDVmdlpSYnZBcHZJdVZpd2p0dkNJTDEvQW9EREhEeEpyM09CVFoyK3pwRDVzUVZXYmp5eXE5SWtvVk5UQWJhbjNreWhYM1o4VmZyYS8ySG9sYko5TFJmNG5Yb3Rsb0ltU1o5WXJlVm8zZFhFaCs4NGdLeWt6NDdJMWRTVFVtSlp4dHFRZ2t4bW9KSzA4MnNHcm9QWEUrR2xSQ1Bub3IwMFY3aUcrZlE3WmVzR1lXVkFuend6YjkvcUtTNkRwUFU4aGFHRXg1Y0V5QzFTUDhWZnFSWGJaK040eEN2bWRoV2srR1g4ZGtwYnNVRTZYNXNvWUd6QkdTc0JBSFhtcVVYTEFOaEEwMDhmbXUrd3FZUTU1cHFBZVdqRkFPU1pCTzBjbVgxSTRFdTRwRk05VUREdWFIc1BrbkR1ZjZ5NG5hRmI3YUx2ekw1QWgwMGJBcFRlVEVvak42Nnpld3ROc1ZDSnNJYzFqTjdrVXl4cmE0TmFwZ081RytMbTljZVovN2pzWHBIbU44emgyejl3Ujh3NzFZWHVNV0tOZ2NhZHFHSnpxRHE2VHFWZ0tTdkJRNGhoTGZub3djeVl6WTVxdFdUN0hxWnlNV1FROUg4Q3ByYnRUTDF0OGNBelpEN1VTM3VEMUJJdjJQakhKM2czMFhxVVhBYmRUV1pQUUVTZFhDeGswbGJTMDRqRlRNckk0dXQwSnFEUHp3WWNEOXBua1RDWCIsIm1hYyI6IjViYzI0YTRhOGUwNTU1NjNlZDcxMzBjMTFlMGY5ZjgxYjY1ZTRhYTczMTQxMWEzYjYxMGJkNWYxZjg2MjQyNWYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+