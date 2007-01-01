Центр Калуги остался без воды
Вечером в четверг, 2 октября, стало известно о повреждении водопровода в районе дома №18 на улице Георгиевской.
Из-за этого в этой части города некоторым жителям отключили воду.
Под отключение попала часть домов на улицах Георгиевской, Достоевского и Плеханова.
Ремонт начнется утром в пятницу, 3 октября, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
К 9:00 воду в бочке подвезут на Пушкина, 19, позже - на Георгиевскую, 18.
