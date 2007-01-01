Пенсионеру из Людиново пересчитали плату за газ
В четверг, 2 октября, Людиновская городская прокуратура сообщила о завершении проверки работы местной коммунальной службы после жалобы пожилого жителя города. Компания начисляла пенсионеру платежи по среднему нормативу. Прокуроры потребовали сделать перерасчет за газ с июля 2024 года по январь 2025 года. Сумма перерасчета составила более 26 тысяч рублей. Суд полностью удовлетворил требования. Прокуратура продолжает контролировать ситуацию.
