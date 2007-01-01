В Людиново восстановили водоснабжение
Около 16:20 в четверг, 2 октября, об этом сообщил руководитель местной администрации Геннадий Ананьев.
- Система наполнена. Давление стабилизируется. Возможно временное ухудшение качества воды, - пояснил чиновник. - Спасибо вам за понимание и терпение во время ремонтных работ. Особая благодарность сотрудникам водоканала за их усилия по возобновлению водоснабжения и подвозу питьевой воды для жителей.
Напомним, ремонтные работы велись в городе с 1 октября.
