Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калуге на улице Гурьянова трубы не закопали с июня
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге на улице Гурьянова трубы не закопали с июня

Евгения Родионова
02.10, 15:33
0 360
В среду, 1 октября, жительница Калуги направила обращение губернатору с просьбой помочь разобраться с коммунальной аварией по улице Гурьянова, 59. По словам женщины, рабочие раскопали трубы ещё в июне, но так и не закончили ремонт. Сейчас из труб постоянно течёт вода, и на месте раскопок образовалось настоящее болото. Проблему не могут устранить уже три месяца. —Скоро наступят холода. Что тогда будет с этим домом? - беспокоится жительница Силикатного. Она также опасается за безопасность детей: —Вдруг ребенок упадет в эту яму? Мы попросили ведомственную организацию прокомментировать ситуацию и получили ответ. —По указанному адресу запланированы работы по замене трассы, ориентировочный срок до 31 октября. Тепло и горячее водоснабжение потребитель получает, - сообщает МУП "Калугатеплосеть".

