«Отмечаем 4 месяца без лифта»: жительница Обнинска возмущена бездействием управляющей компании
В среду, 1 октября, жительница дома на улице Маркса, 93 в Обнинске заявила, что грузовой лифт в ее подъезде не работает уже четыре месяца. По словам женщины, многочисленные жалобы жильцов не приносят результата. В Госжилинспекции Калужской области прокомментировали ситуацию. —Получили информацию от управляющей компании о поломке одного грузового лифта. По данным УК, лифт планируют запустить завтра в 17:00, - сообщили в ведомстве. Представители надзорного органа принесли извинения жителям за доставленные неудобства.
