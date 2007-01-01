В Людиново организовали подвоз воды
Отключенным от водопроводной сети там по-прежнему остается микрорайон Сукремль.
- На данный момент организован подвоз питьевой воды по адресу: ул. Герцена, 12А (около отеля «Апрель»), - сообщили днем в четверг, 2 октября, в администрации города.
Напомним, ремонтные работы в районном центре начались 1 октября. К вечеру среды в большую часть города вернули воду. Однако Сукремль до сих пор остается без важного ресурса.
