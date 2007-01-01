Костры не разводить: чиновники пообещали калужанину устранить прорыв и дать тепло
В четверг, 2 октября, в нашу редакцию обратился житель Калуги с жалобой на холод в квартире. Он живет по адресу ул. Спичечная, 6. —В прошлую морозную ночь я собрался ложиться спать в зимнем пальто и валенках, - рассказал мужчина. — Но оказалось, что это невыносимо тяжело для организма. Поэтому я еще раз настойчиво прошу у чиновников разрешения развести в квартире костер, чтобы просто согреться. Мы попросили ведомственную организацию прокомментировать ситуацию. — На трассе теплосети произошёл порыв. Ремонтные работы ориентировочно продлятся до 3 октября, - сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе.
