Недвижимость и ЖКХ Костры не разводить: чиновники пообещали калужанину устранить прорыв и дать тепло
Недвижимость и ЖКХ

Костры не разводить: чиновники пообещали калужанину устранить прорыв и дать тепло

Евгения Родионова
02.10, 11:30
1 685
В четверг, 2 октября, в нашу редакцию обратился житель Калуги с жалобой на холод в квартире. Он живет по адресу ул. Спичечная, 6. —В прошлую морозную ночь я собрался ложиться спать в зимнем пальто и валенках, - рассказал мужчина. — Но оказалось, что это невыносимо тяжело для организма. Поэтому я еще раз настойчиво прошу у чиновников разрешения развести в квартире костер, чтобы просто согреться. Мы попросили ведомственную организацию прокомментировать ситуацию. — На трассе теплосети произошёл порыв. Ремонтные работы ориентировочно продлятся до 3 октября, - сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе.

