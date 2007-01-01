Афиша Обнинск
Недвижимость и ЖКХ

В Людиново частично вернули воду

Дмитрий Ивьев
02.10, 09:59
Как сообщалось ранее, 1 октября в Людиново произошло массовое отключение воды из-за проведения аварийно-восстановительных работ.

Ночью глава администрации Геннадий Ананьев сообщил, что водоснабжение частично восстановлено, однако не во всех районах города. На водоводе в микрорайоне Сукремль работы ещё не завершены.

Он отметил, что сам также остался без воды и находится в ожидании. Ананьев уточнил, что процесс ремонта находится на постоянном контроле - он мониторит его ежечасно.

По словам чиновника, планируется полностью восстановить подачу воды жителям к 11 часам утра. Он поблагодарил жителей Людинова за терпение и аварийные бригады за оперативную работу.

