Людиново остается без воды
В районном центре в среду, 1 октября, проходят ремонтные работы.
Ситуацию на 17:00 прокомментировал глава администрации района Геннадий Ананьев:
- С самого утра специалисты водоканала проводят работу по монтажу задвижки запорного устройства. Работа сложная и трудоемкая из-за размеров труб. Поэтому требуется время. Прошу жителей еще немного потерпеть. Ожидаем, что работы будут завершены к концу дня. Как только появится возможность, подачу воды возобновят.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь