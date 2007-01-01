Киров останется без электричества и воды

В четверг, 2 октября, с 9:00 до 17:00 будет проводиться работы по очистке линий электропередачи от растительности, сообщили в местной администрации.

На десятках улиц временно отключат электроэнергию. В том числе под отключение попадет и водозабор, из-за чего не будет воды.

Администрация призывает жителей этого города в Калужской области заранее сделать запас питьевой воды.

Под отключение попадут: