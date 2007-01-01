Афиша Обнинск
+10...+11 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ Киров останется без электричества и воды
Недвижимость и ЖКХ

Киров останется без электричества и воды

Дмитрий Ивьев
01.10, 15:43
0 324
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В четверг, 2 октября, с 9:00 до 17:00 будет проводиться работы по очистке линий электропередачи от растительности, сообщили в местной администрации.

На десятках улиц временно отключат электроэнергию. В том числе под отключение попадет и водозабор, из-за чего не будет воды.

Администрация призывает жителей этого города в Калужской области заранее сделать запас питьевой воды.

Под отключение попадут:

  • ул. Ленина (нечетная сторона: от д. №19 до д. №191, четная сторона: от д. №12 до д. №150)
  • ул. Шелаева
  • ул. Урицкого 
  • пер. Урицкого 
  • ул. Гагарина - д. №35, №23, №21 
  • ул. Фурманова 
  • ул. Бебеля 
  • пер. Бебеля 
  • ул. Комсомольская 
  • ул. Добролюбова 
  • ул. Королёва 
  • ул. Чурилина - нечетная сторона 
  • ул. Гоголя 
  • пер. Гоголя 
  • ул. Профсоюзная 
  • ул. Мичурина 
  • ул. 3-Интернационал 
  • ул. Матросова 
  • ул. Циолковского 
  • ул. Чкалова 
  • ул. Д. Бедного 
  • ул. Парковая 
  • ул. Молодёжная 
  • ул. Литейщиков 
  • ул. Тимирязева 
  • ул. Дачная 
  • ул. Колхозная 
  • ул. Родниковая 
  • ул. Лермонтова 
  • ул. Весенняя 
  • ул. Труда 
  • ул. Береговая 
  • ул. Академика Фролова 
  • ул. Полевая 
  • ул. Чернышевского - кроме домов №4 и №6
  • ул. Шелаева 
  • ул. Урицкого 
  • ул. Фурманова 
  • ул. Гоголя 
  • Школа №6
  • Детский сад №9 «Оленёнок»
  • Детский сад №6 «Ягодка» 
  • Школа-интернат для глухонемых детей
  • Котельная теплосети №13 (территория ветлечебницы)
  • Котельная теплосети ФОК (стадион) 
  • Колледж 
  • Суд 
  • ФОК
  • Зубная поликлиника
  • Общежитие колледжа

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
100%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlNhWmVFaDBFMzNzVi9VdTh4NHBBVkE9PSIsInZhbHVlIjoiRVpuVHdrWU5KZnh1UklIYnVvVkVaWG1zYUR0NGhYa3N2U0JxUDR3ZXRBSGorR05VMUwxRk5kbC9qVDg2bldnS29jandDNFVhZ1ZndEM5N1N4bmVkem5SaDBlRks2SlpSVzdvdm1FM2xXVFM3Rk54RjJOeGx4L3hzQ3dxTEE0TUVNTWtTcTNTT0hueEJac3ZUc3g4RnJjd0t5V0JlYVJxZGhKcDJPZmozSHRjZ1h5ZCtZcnlTcXptNTN4MzRQem02OUEvZGUra0lmak9MeXFaKzJPRlJIS3YwOFEzOFArYjRYYlRJY3Uzd1AvS2pIVzhQYTdCYmRabjRsUkhBZWNCYjhyQ0RtYmQvR0J0cWlqNUxZVTlrbzE5RXUzaEl5ZTFPQ0VVZUNIM1E2b0doeGtLRDBLZzFuTFN0alpOMTZuYlFMRUdUVlErclpKNkNjQ2RhYURReGxaTGplb0lWc054TlNiZnZ5T2lJVEhsdld2a1BJQmpwVm9TQ09DWmwycXdaWWllM0tHaTNpcGxaVWZ3V29xSnR0Y29JYlYzVlBvMDNvYjE0YVVLcTJqNHZxSVV3YURhWjB3Sjg3Wkw0czM4bCIsIm1hYyI6ImVhNGI5MWMzOWYxMmFiMjJiZWM1NGQ4ZTdlMThkMGU4N2U5MDlmYjY1Yzc1OGIwODI3YTY1M2Q0ZDQ4M2M3ZGIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ik9iRjFtRUlxc3lSWGhxa2w2M0JvR0E9PSIsInZhbHVlIjoiU1BkVE9oVFg2MHU4WWhNQnVscG50alpUZ2Q5YlE3SzFybjUzckJQV2VpeFZVeWVNNzBsQVFwSXFxLzBPWEh4TCtIcWtyaVloUGQ0Qnp3M0tZRkZhNUExRFRuems5QXQ3VXVyc1VndkZlT211Y0g0TzVVOEthT2tvbS9iTzIzblBqZDVjL3B1MjdHOVVaL0E3TW52MU04bDlVZTJpbUNDYmlRWFkxVXVjb2MvQUIzZmQxYVdVaFN2a0N1c01Ja1dxS0pNNXA4b3U5VW80N0Y2cUFEd0RYUi9BMjFZZ1FJeExNbVA4T0tETXB1WnBjc09wdWFjUEJHbWpaY2RhUk9jVDNZVXJPNHlONmlKWTZIYzNoNmZsV3UrT3oyNHpmMnFJd05UWmRCaElIcy92ckMrQm5MYlVyb3o1TlhZV3cxb0c3TUo5aEhQR3RGakJvOEcvMmlCeVFHVXhNSkFMMzdGd2pvYzNkQWtFSjI1NmhMVXZXQmJKM1k1MXk3WlB6cUdiYjBid0lqRDhTWXoyRHAxaHErTjBvWWZ5Uzk1TzBkZHM1OUdYRW9vVUZOK0FLbTFVbk1kZXZDcDJoYXdocnNINWJZalVyejZXeGFwc1B0WXVOSjl0bllRZlBNb1Y4Nm93VGdDNmNnbXhiZW5mQUxrSUlzbk9UWVlJb01QZnNNYkFZamN3TzdJZEwwdGYvcFFYMHlvM2NOOUNuY2UyK0wzaXkzRXhrbWNFdVZ4MittYnlINjJwZDM1d2FTM0diM0E0Q2kvQ2U3L1NFMTg5OEpwcjZGTjdZMmpOclhxYSt1S0xtam44WTFDTWUxUlVLZmM5alNETm9KS0tGdTdQSk1IWCIsIm1hYyI6IjQ3ZDk0MTFmNTU5YTJkYTczNmYxZjgxNjAyMjAwZmQzOTg3ZWFhOGQ0MDRmYTY4ZDk5YjNiZTNkNWMzNWEzZmMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+