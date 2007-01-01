Киров останется без электричества и воды
В четверг, 2 октября, с 9:00 до 17:00 будет проводиться работы по очистке линий электропередачи от растительности, сообщили в местной администрации.
На десятках улиц временно отключат электроэнергию. В том числе под отключение попадет и водозабор, из-за чего не будет воды.
Администрация призывает жителей этого города в Калужской области заранее сделать запас питьевой воды.
Под отключение попадут:
- ул. Ленина (нечетная сторона: от д. №19 до д. №191, четная сторона: от д. №12 до д. №150)
- ул. Шелаева
- ул. Урицкого
- пер. Урицкого
- ул. Гагарина - д. №35, №23, №21
- ул. Фурманова
- ул. Бебеля
- пер. Бебеля
- ул. Комсомольская
- ул. Добролюбова
- ул. Королёва
- ул. Чурилина - нечетная сторона
- ул. Гоголя
- пер. Гоголя
- ул. Профсоюзная
- ул. Мичурина
- ул. 3-Интернационал
- ул. Матросова
- ул. Циолковского
- ул. Чкалова
- ул. Д. Бедного
- ул. Парковая
- ул. Молодёжная
- ул. Литейщиков
- ул. Тимирязева
- ул. Дачная
- ул. Колхозная
- ул. Родниковая
- ул. Лермонтова
- ул. Весенняя
- ул. Труда
- ул. Береговая
- ул. Академика Фролова
- ул. Полевая
- ул. Чернышевского - кроме домов №4 и №6
- ул. Шелаева
- ул. Урицкого
- ул. Фурманова
- ул. Гоголя
- Школа №6
- Детский сад №9 «Оленёнок»
- Детский сад №6 «Ягодка»
- Школа-интернат для глухонемых детей
- Котельная теплосети №13 (территория ветлечебницы)
- Котельная теплосети ФОК (стадион)
- Колледж
- Суд
- ФОК
- Зубная поликлиника
- Общежитие колледжа
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь