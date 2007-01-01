Калужане за сутки оставили более 600 комментариев по проблеме подачи тепла
По состоянию на утро вторника, 1 октября, проблема с подачей тепла наблюдается в Ленинском, Московском и Октябрьском округах.
Управление ЖКХ Калуги сообщило, что для нормальной работы систем отопления управляющие компании в каждом доме проводят регулировку внутренних систем отопления.
После УК проведёт пусконаладочные работы и отопление поступит в квартиры.
Ранее, 30 сентября, городской голова Дмитрий Денисов в своем телеграм-канале запустил обращений по пуску тепла. На данный момент там уже более 500 комментариев.
