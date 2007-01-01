Афиша Обнинск
В Калуге после пуска отопления прорвало теплотрассу

Дмитрий Ивьев
01.10, 08:39
Одна из аварий произошла на Малинниках, сообщил глава городской администрации Дмитрий Денисов.

Там пришлось срочно менять 60 метров трубы, чтобы вернуть тепло в дома жителей.

Денисов заявил, что держит на контроле другие подобные происшествия. Он поручил завершить все ремонта до вечера 1 октября.

Чиновник также посетовал, что темпы модернизации коммунальных сетей пока заметно отстают от потребностей.

