В Калуге после пуска отопления прорвало теплотрассу
Одна из аварий произошла на Малинниках, сообщил глава городской администрации Дмитрий Денисов.
Там пришлось срочно менять 60 метров трубы, чтобы вернуть тепло в дома жителей.
Денисов заявил, что держит на контроле другие подобные происшествия. Он поручил завершить все ремонта до вечера 1 октября.
Чиновник также посетовал, что темпы модернизации коммунальных сетей пока заметно отстают от потребностей.
